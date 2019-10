Hindistanın paytaxtı Dehlidə 20 yaşlı şahmatçılar arasında dünya çempionatında ölkəmizi təmsil edən Məhəmməd Muradlı ilk qələbəsini qazanıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, təmsilçimiz hindistanlı rəqibi V.Raahulu məğlub edərək aktivinə 1 xal yazdırıb.

Xatırladaq ki, M.Muradlı birinci turda israilli Yoan Milikova məğlub olub.

On bir turdan ibarət dünya çempionatı İsveçrə sistemi üzrə keçirilir.

