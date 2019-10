İnternetdən sifariş etdiyi batareyadan çıxanlar şok etdi - Fotolar

Rusiyada yaşayan bir adam internetdən batareya aləti sifariş verdikdən 2 ay sonra məhsulu əldə edir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, adam həyəcanla paketi açaraq gözdən keçirir və istifadə etmək istəyir. Telefonuna batareyasını doldurmağa çalışan adam alətin işləmədiyini görüb.

2 ay sonra gələn məhsulu geri qaytarmaq istəyən adam daha sonra bu qərarından daşınır. İçində nəyin problemli olduğunu görmək və bunu sübut edə bilmək üçün batareyanın içini açır.

Batareyanı açdıqda içində ağ boş kağızlar olduğunu görən adam gözlərinə inana bilmir.

