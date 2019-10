Emin Ağalarovdan 17 milyonluq xeyirxah addım - FOTO

Azərbaycanın xalq artisti Emin Ağalarov Rusiyanın Kemerovo şəhərində xeyriyyə konserti ilə çıxış edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Crocus Group" məlumat yayıb. Konsert zamanı bilet satışından əldə olunan bütün məbləğ 818 min rubl (21 min AZN) Kuzbassın "Detskoe serdçe" fondu, "Rodnik" uşaq evi, habelə Kerns-Seyr sindromundan əziyyət çəkən Vlad Tsıqanov arasında paylaşılıb.



Emin Ağalarov Kemerova səfəri zamanı 2018-ci il martın 25-də baş vermiş dəhşətli faciədən sonra "Zimnyaya Vişniya" ticarət mərkəzinin yerində inşa olumuş "Angelov" parkında da olub.



Hələ ötən il Emin Ağalarov dostları ilə birgə zərər çəkən ailələr üçün 17 135 038 rubl (455 min AZN) pul toplayıb, indi isə Müslüm Maqomayev Fondu və Rusiya Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin Kemerovo şəhər şöbəsi ilə bərabər yanğında övladları həlak olan Treşevsk kəndinin altı ailəsinə yardım göstərir. (baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.