Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının məsul işçilərinin 2019-cu ilin noyabr ayında bir sıra şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəbullar şəhər və rayonlarda saat 10:00-da başlayır.

14 noyabr 2019-cu il

1. Lerik rayonu

2. Bərdə rayonu

3. Kəlbəcər rayonu

4. Qobustan rayonu

5. Samux rayonu

28 noyabr 2019-cu il

1. Şirvan şəhəri

2. Qusar rayonu

3. Zaqatala rayonu

4. Goranboy rayonu

5. Saatlı rayonu

