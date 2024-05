Telekanallarda yayımlanan verilişlərin məzmun-janr statistikası açıqlandı

2024-cü ilin birinci rübündə (yanvar, fevral və mart aylarında) Azərbaycan televiziya kanallarında yayımlanmış proqramların 23,5 %-ni informasiya və analitik proqramlar təşkil edib.

Bununla bağlı Metbuat.az-a Audiovizual Şuradan məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, sıralamada daha sonra idman proqramları (15,2% ilə), musiqili və əyləncəli formatda proqramlar (13,9 % ilə) və reklam məzmunlu materiallar (12 %) yer tutur. Mədəni-maarif janrlı proqramların (maarifləndirici, publisistik, tarixi-mədəni və sairə materiallar) payı bütün kanallar üzrə ümumi olaraq 9,4 % olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.