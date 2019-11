Hər kəsdən fərqlənmək istəyən gənc qız özünü bu hala saldı - Fotolar

Avstraliyanın Brisbane şəhərində yaşayan 24 yaşlı döymə həvəskarı Amber Luke son etdiyi görənləri təəccübləndirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, gənc qıza hələ 14 yaşında ikən depressiya diaqnozu qoyulub. Psixoloji problemlərlə mübarizə aparan Amber 16 yaşına çatdıqda həyatına yeni bir istiqamət verməyə qərar verib. Bir neçə əməliyyat keçirən Amber bədəninin müxtəlif yerlərinə döymələr etməyə başlayıb, dilini əməliyyatla ilan dilinə bənzədib və qulaqlarını böyüdüb.

Bir müddət sonra gənc qız həyatının ən riskli addımlarından birini atıb və gözlərinə döymə etdirməyə qərar verib. Bu müddətdə 20 min fund (təxminən 44 min manat) pul xərcləyən Amber göz ağını mavi rəngə boyayıb. Bu səbəblə dəhşətli ağrılar və müvəqqəti korluq yaşayan gənc qız peşman olmadığını bildirib.

