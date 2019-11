Bir qrup televiziya və radio işçilərinə fəxri adlar verilib

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının televiziya və radio işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasında televiziya və radio sahəsinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin:

“Əməkdar jurnalist”

Əzimova Mətanət Əlirasim qızı

Hüseynov Murad Məhəmməd oğlu

Xəlilov Vüqar Nəriman oğlu

İsgəndərov Sahil Məmməd oğlu

İsmayılov Rasim Mustafa oğlu

Qafarova Aynurə Vəli qızı

Məhərrəmova Afət Telman qızı

Məmmədli Mahir Rafət oğlu

Məmmədova Gözəl Dağbəyi qızı.

“Əməkdar mədəniyyət işçisi”

Babayev Faiq Həsənağa oğlu

Əsgərov Mahəddin İsax oğlu

Fərəcov Ənvər Çingiz oğlu

Hacıyev Ramin Zahid oğlu

Həsən-zadə Rövnəq İmran oğlu

Şahbazov Hikmət Məmmədağa oğlu

Vəliyev Vüqar Tariyel oğlu.

“Əməkdar incəsənət xadimi”

Axundov Vasif Hafis oğlu.

“Əməkdar artist”

Cəfərov Səbuhi Aslan oğlu.

“Əməkdar mühəndis”

Ağalarov Faiq Seyidağa oğlu

Seyidov Nofəl Rəsul oğlu.

