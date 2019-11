Televiziya və radio işçiləri “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının televiziya və radio işçilərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasında televiziya və radio sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilsinlər:

Cavadov Nemət Rövşən oğlu

Cəfərli Minijə Cəmşid qızı

Həşimov Murad Əhməd oğlu

İbrahimova Zülfiyyə Məhəmməd qızı

Kərimov Əhməd Musa oğlu

Qurbanov Samir Telman oğlu

Məmmədov Məmmədəli Nazim oğlu

Məmmədov Söhbət İsrafil oğlu

Musayev Ranar Rafael oğlu

Nəcəfli Anar Əşrəf oğlu

Sadıqov Faiq Əbülfəz oğlu

Şahbazov Rüfət Kamal oğlu

Şamıyeva Həyat Rəhman qızı.

