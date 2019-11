Nəqliyyat vasitəsindəki bu görüntülər görənləri təəccübləndirdi - FOTOLAR

Sosial mediada yerləşən bir səhifə qeyri-adi və gülməli paylaşımları ilə diqqətləri öz üzərinə çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səhifənin yaradıcısı Rokas Stasevicius nəqliyyat vasitələrində görə biləcəyiniz ən qəribə və gülməli anları paylaşaraq böyük marağa səbəb olub. O, unudulmaz bir qarşılaşmadan sonra ağlına belə bir fikir gəldiyini və bu işə başladığını bildirib.

Rokas ona ilham qaynağı olan hadisədən danışaraq "nəqliyyat vasitəsində sərxoş bir sərnişin mahnı oxuyurdu və avtomobildən endikdən sonra üzündə bir gülümsəmə ilə mənə əl salladı" sözlərini deyib.

Səhifəsinin məşhurluğu hər gün daha da artan Rokas insanlrın göndərdiyi fotoları da burada paylaşır.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

