Acundan aylıq qazancı və 5-ci övladı ilə bağlı BOMBA AÇIQLAMALAR: "6 saat..."

Türkiyədə fəaliyyət göstərən Tv8 kanalının rəhbəri Acun Ilıcalı aylıq gəliri ilə bağlı açıqlama veribş

Publika.az xəbər verir ki, “Söyləməsəm, olmaz” proqramına qonaq olan məşhur aparıcı “aylıq gəliriniz nə qədərdir” sualına “bunu hesablamaq üçün bizə 6 saat lazımdır. Amma yaxşı qazanıram deyək” sözləri ilə cavab verib.

Onun belə cavab verməsi aparıcılar Bircan Bali və Ece Erkeni təəccübləndirib.

4 qız atası olan Acun uşaqları çox sevdiyini bildirib: “Mənim anamgil 7 bacı-qardaş olub. Məni 10 yaşında olanda nənəmgilə göndərmişdilər. Ona görə səs-küyə öyrəşmişəm. Bir uşaq da oal bilər. Hələ ki, planlaşdırmıram. Amma uşaqları çox sevirəm”.

