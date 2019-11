Əməkdar artist Elnarə Abdullayeva özünü mədəni göstərmək istəyən insanları lağa qoyub.

Milli.Az yenicag.az-a istinadla xəbər verir ki, sənətçi onların ünvanına qalmaqallı fikirlər səsləndirib:

"Güya kübardır. Çəngəl-bıcaqla yeməklə deyil e... İnanmıram ki, Avropa mədəniyyəti mənim mədəniyyətimə çatsın. Mən özüm Avropaya gedəndə onlara paxıllıq etmişəm. Çünki kənddən gələn adam olmuşam, qoyun otarmışam, mal-heyvana baxmışam. Amma heç vaxt əlimdəki salfeti küçəyə atmamışam".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.