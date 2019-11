"Qarabağ"ın Avropa Liqasının 4-cü turunda səfərdə APOEL-lə qarşılaşdıqları oyunda (1:2) zədələnən futbolçular Dani Kintana və Miçelin durumu müəyyənləşib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, Kipr təmsilçisi ilə matçın 16-ci dəqiqəsində zədələnərək meydanı tərk edən Kintana 3-4 həftə yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq. Oyunun 83-cü dəqiqəsində zədə səbəbindən meydanı tərk edən Miçelin isə durumu ciddi deyil.

Qeyd edək ki, hər iki futbolçunun əzələsi dartılıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.