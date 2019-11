Bu müharibə 125 milyon insanın ölümünə səbəb olacaq

Amerikalı elm adamları Pakistan və Hindistan arasında mümkün müharibənin fəsadları barədə araşdırma aparıb.

Milli.Az Redaktor.az-a istinadən xəbər verir ki, araşdırmaya görə, müharibə 50-125 milyon insanın həyatına son qoya bilər. Tərəflərin nüvə silahına sahib olduğuna diqqət çəkən elm adamları, müharibənin təkcə bölgəyə deyil, həm də iqlimə mənfi təsir edəcəyini ifadə ediblər.

Hətta buz dövründə mövcud olan iqlim şəraiti hökm sürə bilər. Mümkün müharibə atmosferə 36 milyard kiloqram zərərli tüstü tullantısının atılmasına səbəb olacaq. Bu da temperaturun 12 dərəcə azalmasına şərait yaradacaq.

Milli.Az

