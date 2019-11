Jiru A Seriyasına keçə bilər

"İnter" qış fasiləsində heyətini yeni futbolçuyla gücləndirmək istəyir.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "neradzurri" Chelsea-dən Olivye Jirunu heyətinə qatmaq niyyətindədir. İnter fransız hücumçunu Romelu Lukakuya əvəzləyici kimi düşünür.

Artıq Jiru və İnter rəhbərliyi arasında danışıqların başladığı bildirilir. Chelsea ilə mövsümün sonuna qədər müqaviləsi olan 33 yaşlı forvard da London təmsilçisindən ayrılmaq istəyir.

Qeyd edək ki, Jiru bu mövsüm Chelsea forması ilə 6 oyuna çıxıb.

Milli.Az

