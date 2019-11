Bakı, Trend:

Tanzaniyanın cənubundakı Mbeya bölgəsində iki avtobusun toqquşması nəticəsində iki nəfər ölüb, 40-dan çox insan yaralanıb.

Trend-in məlumatına görə, "Ilası" şirkətinin avtobusu "Mbeya Express" şirkətinin avtobusu ilə toqquşub. Hər iki avtobus Tanzaniyanın böyük Dar-Salam şəhərindən Mbeya şəhərinə doğru yollanırdılar.

Bildirilirki, qəzanın səbələrin araşdırması davam edir.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.