Türkiyədə iki zəlzələ qeydə alınıb

Türkiyə sahillərində Aralıq dənizində 3,1 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 17:39-da qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri Antalya vilayətinin Alanya rayonundan 51,23 kilometr məsafədə yerləşib.

Zəlzələnin ocağı 17,83 kilometr dərinlikdə yerləşib.

İzmir vilayətində saat 18:16-da 3,0 bal gücündə zəlzələnin baş verdiyi də bildirilib. Zəlzələlərin episentri Çeşme rayonunda, ocağı isə 7 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Xəsarət alan və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.

Milli.Az

