İngiltərə Premyer Liqasında 12-ci tur başa çatıb.

Milli.Az xəbər verir ki, turun mərkəzi oyununda lider "Liverpul" "Enfild Road"da "Mançester Siti"ni qəbul edib və 3:1 hesablı qələbə qazanıb.

Premyer Liqanın turnir cədvəlinə 34 xalla "Liverpul" başçılıq edir. "Lester Siti" və "Çelsi" 26 xalla 2-3-cü yerləri bölüşür. "Mançester Siti" 25 xalla 4-cüdür.

"Liverpul" - "Mançester Siti" - 3:1

Qollar: Fabinyo, 6, Məhəmməd Salah, 13, Sadio Mane, 51 - Bernardu Silva, 78

Milli.Az

