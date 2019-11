Səhiyyə Nazirliyinin Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabeliyində olan 2 saylı Doğum Evinin əsaslı təmiri ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderin nəticəsi məlum olub.

“Report” xəbər verir ki, tenderin qalibi “Best LTD” MMC-dir.

Qalib şirkətə 9 591 626 manat ödəniləcək.



