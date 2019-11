Fəxrəddin Manafov həmkarının oğlunun toyunda - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrının direktoru, Əməkdar artist Elman Rəfiyevin oğlu Kamran Rəfizadənin toyu olub.

Publika.az xəbər verir ki, aktyorun oğlunun xeyir işində qohumları, həmkarları və tanınmış müğənnilər iştirak edib.

Xalq artisti Fəxrəddin Manafov, Afaq Bəşirqızı, aktrisa Dilarə Əliyeva, əməkdar artist Lalə Məmmədova, Elnarə Xəlilova, Türkay Cəfərli, Xatun və başqaları toyun ulduz qonaqları olub.

Qeyd edək ki, aktyorun oğlunun qız toyu bir neçə həftə əvvəl olmuşdu.

