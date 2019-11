Dünyada ən çox alkoqol qəbul edilən ölkə Litvadır.

Mətbuat.az xəbər verir ki, bu məlumat İqtisadi İnkişaf və İşbirliyi Təşkilatının “Bir baxışda sağlıq 2019” hesabatında yer alıb. Hesabatda ilk üçlüyü Avstriya və Fransa tutub.

İlk onluğa, həmçinin, Çexiya, Lüksemburq, Latviya, İrlandiya, Macarıstan, Rusiya, Almaniya daxil olub.

Ən az alkoqol qəbul edən ölkələr sırasında isə İndoneziya, Türkiyə, İsrail, Hindistan və Kosta-Rika yer alıb

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.