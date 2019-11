Tailandda yeni dinozavr növü tapıldı

Bakı. Trend:

Tailandın şimal-şərqindəki Nonq Bualamphu əyalətində qazıntılar zamanı yeni dinozavr növünün qalıqları aşkar edilib.

Trend-in məlumatına görə, bu, “dinozavr dərəsi” adı verilmiş bölgədən tapılan 11-ci yeni növdür.

Alimlər bu dinozavrın 60 milyon il əvvəl yaşamış tirannozavr növünə yaxın olduğunu ehtimal edir.

4 metr uzunluğu olduğu ehtimal edilən dinozavra hindu inancında külək tanrısı olan Vayunun şərəfinə “Vayuraptor” adı verilib.

