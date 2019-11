Bakıda Azərbaycan ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) arasında 4-cü ticarət məclisi keçirilir.

"Report" xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycan İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov, BƏƏ-nın İqtisadiyyat naziri Sultan Bin Səid Əl Mənsuri, BƏƏ-nin Azərbaycandakı səfiri və digər qurumların təmsilçiləri iştirak ediblər.

Ticarət məclisində BƏƏ tərəfindən 20-dən çox nümayəndə iştirak edir.

Qeyd edilib ki, cari ilin doqquz ayında Azərbaycan ilə BƏƏ arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 22,56 faiz artıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.