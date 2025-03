Azərbaycanda diplomu tanınmayan universitetlərin siyahısı yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi (TKTA) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, agentliyə edilən müraciətlərin təhlili nəticəsində yerli akkreditasiyası olmadığı üçün 40 ali təhsil sənədlərinə imtina verilib.

Qeyd edək ki, bu məlumatlar mütəmadi olaraq yenilənir.

Həmin universitetlərin siyahısı ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

