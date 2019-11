İzzət Bağırov: “Biz telefonsuz, İnstaqramsız...” - VİDEO

ARB TV-nin “Hüseynova bacıları” verilişinin növbəti qonaqları müğənni İzzət Bağırov və əməkdar artist Mətanət İsgəndərli olub.



Publika.az xəbər verir ki, İzzət Bağırov saxta trend siyahılarından danışıb:



“Gələn il səhnə fəaliyyətimin 30 ili tamam olur. 43 yaşım var, 30 ildir ki sənətdəyəm. Universitetin 5-ci kursunda oxuyanda, təxminən 1998-ci ildə “peycer” çıxdı. Alıb kəmərimə taxmışdım. Ardınca isə böyük, antenalı mobil telefonlar çıxdı. Yəni ki, biz telefonsuz, “YouTube”suz, “Instagram”sız, “WhatsApp”sız, internetsiz səhnəyə gələn müğənnilərik”.



Mətanət İsgəndərli, İzzət Bağırovun fikirləri ilə razılaşıb:



“Mənim o insanlara yazığım gəlir. Onlar o sevinci yaşaya bilmir. Bilirlər ki, bunu saxtalıqla qazanıblar. Həmin insanlar sənətdən və həyatdan nə zövq ala bilərlər?”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.