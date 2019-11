Kürdəmirdə piyadanın xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb.

Rayon sakini, 1958-ci il təvəllüdlü İmamalıyev Qasım İmamalı oğlu yolu keçərkən onu "Hyundai" markalı avtomobil vurub. Yaralı ətrafdakı imsanların köməyi ilə Kürdəmir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının çatdırılıb və Travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Fakt araşdırılır.



