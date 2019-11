Bir sıra ölkələrdən olan "Facebook" istifadəçiləri sosial şəbəkədə olan nasazlıqlardan şikayətlənirlər.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Downdetector" saytında bildirilib.

Məlumata əsasən, problemlər barədə daha çox ABŞ, Braziliya, Peru, Rumıniya, və İsraildə qeydə alınıb.

İstifadəçilərin əksəriyyəti (73%) xəbər lentası ilə bağlı problemlərdən şikayət edir, istifadəçilərin 14%-i sosial şəbəkənin işləməməyi, 11% -i isə "Facebook"-a girişdə problem yaşayır.

Milli.Az

