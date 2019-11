Oksana ilə Şəhriyardan ehtiraslı paylaşım - VİDEO

Hind rəqslərinin mahir ifaçısı, aktrisa Oksana Rəsulovanın çəkildiyi “Sevgi romanı” filminin tanıtım çarxı ilə yanaşı, qalmaqallı posteri yayımlanıb.

Mətbuat.az xəbər verir ki, posterdə Oksana tərəf müqabili Şəhriyar Əbilovla qucaqlaşaraq, poz verib.

Həmin posteri ekran işində rol olan hər iki baş qəhrəman şəxsi “Instagram” hesabının “Hekayə” bölməsində paylaşıblar.

Poster sosial şəbəkələrdə səs-küyə səbəb olub. “Sevgi romanı” ekran işi yanvar ayında böyük ekranlara çıxacaq. Filmin bir neçə tizeri “YouTube” video hostinqdə yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Oksana Rəsulovanın keçmiş həyat yoldaşı, repçi Elşad Xose ilə rol aldıqları “Mələyin öpüşü” filmində canlandırdıqları öpüş səhnəsi izləyicilər tərəfindən birmənalı qarşılanmamışdı.(oxu.az)

