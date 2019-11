Türkiyə 29 İŞİD-çini Azərbaycana göndərəcək

Türkiyə bu ayın sonunadək deportasiya edəcəyi xarici mənşəli İŞİD-çilərin siyahısını açıqlayıb.

Milli.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 959 İŞİD-çinin adının olduğu siyahıda azərbaycanlılar da var:

Rusiya - 99

Almaniya -17

Ukrayna -4

Hollandiya -3

Fransa -2

Danimarka -2

Avstriya - 2

Kosova - 2

Bolqarıstan - 2

Rumıniya -1

Albaniya - 1

Özbəkistan -82

Azərbaycan -29

Qırğızıstan -23,

Tacikistan - 21

Misir - 13

Əfqanıstan -11

Tunis -10

Qazaxıstan -10

Fələstin - 9

Mərakeş - 8

Pakistan - 6

Türkmənistan - 6

Nigeriya - 3

İran - 3

Somali - 3

Liviya - 2

İordaniya -2

Əlcəzair - 2

Səudiyyə Ərəbistanı - 2

Yəmən - 1

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri - 1

İraq - 296

Suriya - 273

Milli.Az

