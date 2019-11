Azərbaycanda ŞOK OLAY: Evli kişi tələbə qızı qaçırtdı - FOTOLAR

Azərbaycanda 22 yaşlı və 4-cü kurs tələbəsi evli kişi ilə qoşulub qaçıb.

Xəzər televiziyasında yayımlanan və Xoşqədəm Hidayətqızının aparıcılıq etdiyi "Səni axtarıram" verlişinə müraciət edən, qızı Yeganə Abbasovanı axtaran ana deyib.

O, bildirib ki, Yeganə 11 gündür ki, yoxdur: "Biz Xaçmazda yaşayırıq. Qızım Pedaqoji Universitetin Quba filialında oxuyur. Mən mağazada işləyirəm. Qızımı müdirəmin həyat yoldaşı qaçırıb. O, taksi şoferi işləyirdi. Qızımı o, universitetə aparıb gətirirdi. Kişi 2 uşaq atasıdır. Biz onlarla ailə kimiydik. Qızımla o qara "VAZ" 21 07 maşını ilə Bakıya gəliblər".

(Sonxeber.az)



