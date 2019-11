Nəhəng kartofun içini görənlər gözlərinə inana bilmədi - FOTOLAR

"Big İdaho" adlı qeyri-adi otel fərqli təcrübə yaşamaq istəyən qonaqlarına bir fürsət verir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Kriste Volfe tərəfindən dizayn olunan bu otel kənardan baxıldıqda nəhəng bir kartofa bənzəyir. Bu oteldən başqa Volfenin Havaidə bir ağac və buz oteli də var.

Kartofun içinə girdikdə kiçik və sevimli bir qonaq otağı qarşınıza çıxır. Daxili məkan sakitliyi və əyləncəni bir araya gətirir. Kartof qeyri-adi bir şəkildə dekor aksesuarları üçün rəf kimi oyulub.

Bu oteldə bir gecəlik qalma qiyməti isə 200 dollardır. Fərqli bölgələrdə də xidmət göstərə bilən "Kartof otel" Amerikanın İdaho şəhərində əslində 1 il xidmət göstərəcəkmiş. Amma otelə olan böyük maraq sayəsində 7 il boyunca otel saysız qonaq qəbul edib.

