Açıq-saçıq paylaşımları ilə diqqət çəkən Aynur Dadaşovanın bacısı Günel sosial şəbəkədə yenə müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənninin bacısı gecə saatlarında büstqalterdə çəkdiyi fotosunu sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Günelin sözügedən fotosunu tədim edirik:

