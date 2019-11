“Qarabağ”ın sabiq futbolçusu yaşamaq üçün pul tapmır

Latviya millisinin sabiq futbolçusu, bir vaxtlar Azərbaycanda “İnter” (indiki “Keşlə), “Qarabağ” və “Simurq”da oynamış Andrey Rubins ağır vəziyyətdə yaşayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda “Metta” futbol klubunun baş katibi Qirts Mixelsons sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. O, Rubinsin yemək almaq üçün pul tapa bilmədiyini yazıb: “Onun millidəki əla karyerasından sonra həyatı enişə doğru getdi. Bir neçə klub və dostları Andreyin əməliyyat olunmasına yardım etdilər. Hazırda bizim Rubins yaşamaq üçün pul tapa bilmir”.



Mixelsons “Twitter”də sabiq futbolçunun bank hesabının nömrəsini də yazaraq, ona yardım edilməsini xahiş edib.



41 yaşlı keçmiş vinger Latviya millisində ən çox oyun keçirən (117 matç, 10 qol) iki futbolçudan biridir. O, AÇ-2004-ün final mərhələsinin iştirakçısı olub.



Rubins “Skonto”, “Spartak” (Moskva), “Kristal Pelas” kimi klublarda çıxış edib. O, 2008-ci ildə ölkəmizə gəlib. Veteran oyunçu “İnter”, “Qarabağ” və “Simurq”da oynayıb. (qafqazinfo)

