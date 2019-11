İrəvan polisinin keçmiş rəisi general-mayor Aşot Karapetyan Rusiyada ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məlumatı “Shamshyan.com” saytı yayıb. Məlumata görə, Karapetyan yaşadığı binada naməlum şəraitdə baş verən partlayışdan sonra dağıntılar altında qalaraq ölüb.

Qeyd edək ki, Karapetyan 2013-2016-cı illərdə İrəvan polisinin rəhbəri işləyib. (axar.az)

