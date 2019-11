Baş rollarında Beren Saat və Mehmet Günsürün oynadığı "Atiye" serialının ilk treyleri yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Netflix" platformasının ərsəyə gətirdiyi ekran işində Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Civan Canova, Meral Çetinkaya da yer alıb.

Serialın 27 dekabrda bütün dünyada yayımlanacağı bildirilib. Treyler sosial mediada səs-küy yaradıb.

