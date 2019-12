Bakının Sabunçu rayonunda döyülmə hadisəsi baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Zabrat qəsəbəsində qeydə alınıb.

166 saylı marşrut avtobusunun sürücüsü piyadanı - 1994-cü il təvəllüdlü Zeyniyev Elton Oqtay oğlunu döyərək xəsarət yetirib. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona burnunun sınığı, üzün əzilmiş yarası diaqnozu qoyulub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

