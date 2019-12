Nensi Pelosi: "Trampın impiçmenti siyasi məqsəd daşımır"

ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasının spikeri Nensi Pelosi iddia edib ki, demokratların prezident Donald Trampınimpiçmentini elan etmək cəhdləri siyasətlə heç bir əlaqəsi yoxdur.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə RİA "Novosti" bildirib.

"Bunun siyasətə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, siyasətə, partiyalılığa, demokratlara və respublikaçılara aid deyil. Bu ABŞ konstitusiyasına aiddir", - deyə Pelosi mətbuat konfransında bildirib.

"Təəssüf edirəm ki, prezident qətiyyən banilərin konsepsiyasına diqqət yetirmədən (ABŞ konstitusiyasının müəllifləri - red) belə zərurət yaratdı, ", - Nümayəndələr Palatasının spikeri əlavə edib.

Onun sözlərinə görə, demokratlar "əsla şad deyillər", əksinə, çox impiçmentin prosesini aparmaq ehtiyacı ilə məyusdurlar. "Amma bizim seçimimiz yoxdur", - Pelosi qeyd edib.



