Maddənin ən kiçik hissəciklərini birləşdirə bilən yapışqan hazırlanıb

Alimlər tərəfindən plastik və şüşə məmulatlar üçün hazırlanmış hiper yapışqan maddələr arasında molekulyar səviyyədə yeni güclü əlaqələr yaradır. Bu haqda "Science" jurnalında dərc edilmiş araşdırmada məlumat verilir.

"ICTnews" Elektron Xəbər Xidməti "ferra.ru" saytına istinadən yazır ki, Britaniya Kolumbiyası Universitetindən və Viktoriya Universitetinin alimləri "tikmə" adlandırılan texnologiyanın köməyi ilə yeni yapışqan hazırlayıblar. Yeni yapışqan istilik və ultrabənövşəyi şüaların təsiri altında maddələr arasında yeni kimyəvi reaksiya yaradan xüsusi molekullardan istifadəni nəzərdə tutur.

Yeni texnoloji hazırlamanın bazara çıxarılacağı tarix məlum deyil.

Emil Hüseynov





