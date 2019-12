“Türkiyəyə uyğun qiymətlərlə təyyarə təklif etməyə hazırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Hərbi-Texniki Əməkdaşlıq üzrə Federal Xidmətinin direktoru Dmitri Şuqayev açıqlama verib. O bildirib ki, məsələ ilə bağlı Ankara ilə danışıqlar davam etdirilir.

”Türkiyəyə rəqabətcil qiymət təklif etməyə hazırıq” - deyən Şuqayev, Ankara ilə müxtəlif hərbi texnikaların satışına dair müzakirə apardıqlarını ifadə edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

