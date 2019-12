Ayxan Abbasov: “Bizi nələrin gözlədiyini rəhbərliyə bildirmişdim”

"İki qırmızı vərəqələr rəqibi motivasiya etdi. Hər halda mövsümün ilk yarısını 4-cü pillədə başa vurmaq yaxşı haldır".

"Report"un məlumatına görə, bunları "Sumqayıt"ın baş məşqçisi Ayxan Abbasov evdə "Qəbələ" ilə 1:1 hesablı heç-heçə etdikləri Azərbaycan Premyer Liqasının XIV tur matçından sonra mətbuat konfransında deyib.

38 yaşlı mütəxəssis qış fasiləsində heyətin güclənməyəcəyini bildirib: "Yəqin ki, yeni oyunçular almayacağıq. Kubok oyunlarında “vuruşacağıq”. Sevindirici hal odur ki, futbolçuların nə etdikləri bəllidir. Kor-koranə oynamırıq. Mövsümün əvvəli ilə müqayisədə inkişaf var. Bizi nələrin gözlədiyini rəhbərliyə bildirmişdim. Əsas məqsəd sonuncu olmamaq idi. Çətin olacaq, amma öz komandama inanıram. Bəlkə bir-iki ilə daha yaxşı vəziyyətdə olacağıq".

Abbasov "Qəbələ" ilə matçda azlıqda qaldıqdan sonra hücumçu sayını artırmalarına rəğmən qələbə topunu vura bilmədiklərini də diqqətə çatdırıb: "İkinci hissədə sistemi dəyişmək istəmirdim. Rəqib qırmızı vərəqələr aldıqdan sonra hücumçularımızın sayını artırdıq. Rəqib azlıqda qaldıqdan sonra daha yaxşı müdafiə olundu".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.