"Səni əxlaqlı insan kimi tanıyırdıq" - Aktrisanın açıq-saçıq şəkillərinə qəribə reaksiya - FOTO

"Afili Aşk" serialının aktrisası Burcu Özberk sosial şəbəkə paylaşımlarına görə qınaq obyektinə çevrilib.

Milli.Az haberler-ə istinadla bildirir ki, ekran işində qapalı geyimlərdə olan aktrisanın bikinili, dekolteli, qısa libaslı fotoları izləyicilərini qıcıqlandırıb.

Onlar Burcunun şəkillərinə "səni əxlaqlı insan kimi tanıyırdıq", "digərlərindən fərqin yoxdur", "ayıbdır" tipli şərhlər yazıblar. Aktrisa isə şərhlərə əhəmiyyət vermədən növbəti açıq-saçıq paylaşımlar edib.

Milli.Az fotoları təqdim edir:

İsmayıl

Milli.Az

