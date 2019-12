Dünya Antidopinq Agentliyi Rusiyanı olimpiya oyunlarında və dünya çempionatlarında iştirak hüququndan məhrum edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Dünya Antidopinq Agentliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Təşkilatın İcraiyyə Komitəsi Rusiya Antidopinq Agentliyinin Ümumdünya antidopinq kodeksinə uyğunluq statusunun ləğv edilməsi haqda təklifi vahid səslə qəbul edib.

