ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi, səfir Anjey Kasprşik Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kasprşik Qarabağdakı separatçı rejimin rəhbəri Bako Saakyanla görüşüb.



Görüşdə təmas xəttindəki vəziyyət və bir sıra digər məsələlər müzakirə olunub. (azvision.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.