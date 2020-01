116 adda dərslik məzmun və dizayn baxımından yenilənib

2019-2020-ci tədris ilində dövlət ümumtəhsil müəssisələri üçün 322 adda 7 717 764 nüsxə dərslik və metodik vəsait çap edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 2019-cu il ərzində dövlət ümumtəhsil müəssisələrinin istifadəsində olan 116 adda dərslik və metodik vəsait məzmun və dizayn baxımından təkmilləşdirilərək yenilənib.



2019-2020-ci tədris ilində dövlət ümumtəhsil müəssisələrinin birinci sinifləri üçün hazırlanan ehtiyat dərsliklər 150 məktəbin pilot siniflərində tətbiq olunub.

