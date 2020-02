ABŞ-ın İraqın paytaxtı Bağdaddakı səfirliyinin yaxınlığındakı evə raket düşüb.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə “Al Arabiya” telekanalı bildirib.

Qeyd edilir ki, Bağdadın mərkəzində, hökumət binalarının və ABŞ səfirliyinin olduğu "Yaşıl zona" minaatanlardan atəşə tutulub. Hədəf kimi ABŞ-ın Bağdaddakı səfriliyi seçilib.

Məlumata görə, hadisə nəticəsində dinc sakinlər xəsarət alıblar.



