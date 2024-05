Rusiya ordusu Xarkovun sərhədyanı bölgələrini atəşə tutub.

Mətbuat.az xəbər verir ki, bunu vilayətin hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinequbov “Telegram” kanalında bildirib.

Məlumata görə, hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, üç nəfər isə yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.