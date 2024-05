Baqrat Qalstanyan baş nazirliyə namizəd olmaq istəyirsə, 2026-cı ilə qədər gözləməli olacaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin Müdafiə və milli təhlükəsizlik üzrə komissiyasının rəhbəri, hakim Mülki Müqavilə Partiyasından olan deputat Andranik Köçəryan deyib.

O bildirib ki, Keşiş Baqrat Mülki Müqavilə fraksiyasında yarım səs belə almayacaq.

