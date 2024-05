İnsult keçirən Vadim Vasilyev danışdı

Hazırda özümü normal hiss edirəm.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu Vadim Vasilyev deyib.

Fevralın əvvəlində insult keçirən 51 yaşlı veteran hücumçunun sözlərinə görə, müalicəsini davam etdirir:

“Dostumun köməyilə hər gün fizioterapiyaya gedirəm. Artıq müalicə sayəsində sol əlimi də işlədə bilirəm. Bütün müalicə və dərman xərclərimin hamısına Heydər Əliyev Fondu nəzarət edir. Həkimlər 6 aya tam şəkildə sağalacağıma vəd edirlər. Əvvələ nisbətən hər şey çox daha yaxşıdır”.

