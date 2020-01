ABŞ tarixində ilk dəfə olaraq bu ölkənin Hərbi Hava Qüvvələrinin sıralarında ruhani qadın xidmətə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, leytenant Saliha Cəbin ABŞ ordusunda xidmət edəcək ilk müsəlman ruhani qadın kimi müqaviləyə imza atıb.

“İslamnews” xəbər verir ki, orduda xidmət edən qardaşına bənzəmək istəyən gənc müsəlman qadın hərbi hospitalların birində işə düzəlib. Daha sonra dini təhsilə də yiyələnən qadın orduda təbliğatçı olmaq qərarına gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.