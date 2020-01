Bu ölkələr su altında qala bilər

“Moody's” reytinq agentliyinin hesabatına görə, iqlimşünaslar gələcək onilliklər ərzində dəniz səviyyəsinin yüksəlməyə davam edəcəyini, bunun da təbii fəlakətlərə - fırtına, sel və siklonlara səbəb olacağını bildiriblər.

Metbuat.az agentliyə istinadən xəbər verir ki, təbii fəlakətlər iqtisadi və sosial problemlərə, o cümlədən insan itkisi, miqrasiya, investisiya qoyuluşları və aktivlərə zərər verə bilər.



Risklərlə üzləşə biləcək ölkələrə gəlincə agentlik - Vyetnam, Baham adaları, Misir və Surinamın adını dərc edib: “İqtisadi inkişaf edən ölkələr də oxşar təhlükə ilə üzləşə bilər”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.