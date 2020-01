Suriyada Türkiyə ordusunun 3 əsgəri həlak olub.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, hərbçilər “Sülh çeşməsi” əməliyyatlarının aparıldığı bölgəni minadan təmizləyərkən hücuma məruz qalıblar. Hücum minalanmış avtomobilin partladılması ilə həyata keçirilib.

Terror aktının PKK-YPG qruplaşması tərəfindən törədildiyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.